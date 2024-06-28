上海出差男屋企被鄰居「清空」　竊賊：無人住幫手處理

上海一名吳姓男子赴外地出差，半個月後回到家，家中竟「空空如也」，電器不翼而飛，連鍋碗瓢盆都不剩。警方經調查後發現作案者竟是隔壁王姓鄰居，被逮後還理直氣壯稱「因為隔壁沒住人了」。
內媒《中新網》21日報道，靜安公安分局靜安寺派出所，近日接獲吳先生的報案。吳先生表示自己於近日離開上海前往北京出差，一直將備用鑰匙藏在門外櫥櫃的抽屜裏，並用一塊抹布蓋住，不過，他從未讓任何人知道。
直接承認「我開過」
警方在現場發現一項疑點，長時間擱置的空室有明顯積灰，地板上的腳印新舊有別，因此可預見整個作案過程是連續性、長時間的，竊賊曾不止一次闖入吳先生家中。然而，要大費周章搬走這些大家電又不遭人懷疑，結論是疑犯可能是樓內的住戶。
派出所迅速對該樓住戶展開走訪排查。過程中，警方注意到該樓1樓租戶王女家中擺放的鞋架與吳先生丟失的鞋架外形相似。根據《星視頻》的片段，當警方詢問王女是否看過有人打開吳先生的家門時，王女竟直接承認「我開過」，她認為對方家裏沒住人，便開門處理屋內物品。
王女對其連續多次偷拿吳先生的備用鑰匙，並闖入其家中行竊的犯罪事實供認不諱。據她供述，她有次打掃公共空間時，有意翻找吳先生的櫥櫃，意圖「佔小便宜」，卻意外發現了鑰匙。自此一發不可收拾，她從5月7日至案發前，多次闖入吳先生家中，陸續偷走冰箱、洗衣機、桌子、瓷碗、鞋架、鍋子等。
計劃「螞蟻搬家」後逃走
而冰箱、洗衣機等大件物品則是被王女僱來的搬家公司，運至樓下空地並用防水布遮擋起來，擬後續郵寄至別處銷贓；被盜的大量瓷碗、鍋子、木質鞋架等小件生活物品由王女自用。更扯的是，王女連被子、衣服等雜物也不放過，將其打包堆放於家中，擬後續運走。
原本王女計劃在完成「螞蟻搬家」後結算房租，再逃回老家「避風頭」。目前，王女因涉嫌盜竊罪被刑事拘留，案件正在進一步調查中。
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