最近北京大學期刊網公布的一篇論文，是有關成人陰莖長度與IQ的關聯，引起大批內地網民關注，不少人對論文結論歸納「陰莖愈短，對應的個體智商愈高」感到荒唐，並驚訝這研究是國家社科基金的成果。

根據《百姓關注》等內地媒體報道，中央財經大學社會與心理學院教授王存同發表一篇論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，還在論文摘要指出，研究結論基礎是從139個國家/地區徵集的11萬名18歲至65歲男性成年人的陰莖長度和IQ研究，從數據中歸納出陰莖尺寸愈短，該男的智商就愈高，並有顯著的種族差異。這篇研究成果已在中國知網、萬方、維普等學術期刊網站上發表，並且是中國國家社會科學基金的研究成果。