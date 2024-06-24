最近北京大學期刊網公布的一篇論文，是有關成人陰莖長度與IQ的關聯，引起大批內地網民關注，不少人對論文結論歸納「陰莖愈短，對應的個體智商愈高」感到荒唐，並驚訝這研究是國家社科基金的成果。
根據《百姓關注》等內地媒體報道，中央財經大學社會與心理學院教授王存同發表一篇論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，還在論文摘要指出，研究結論基礎是從139個國家/地區徵集的11萬名18歲至65歲男性成年人的陰莖長度和IQ研究，從數據中歸納出陰莖尺寸愈短，該男的智商就愈高，並有顯著的種族差異。這篇研究成果已在中國知網、萬方、維普等學術期刊網站上發表，並且是中國國家社會科學基金的研究成果。
網民：以後再沒有人說自己智商高了
這篇論文「震驚」大批內地網民，有網民表示：「這樣的研究也可以拿國家社科基金？大開眼界」、「竟然真是社科基金成果，智商嚴重不足」、「你讓北大清華的小夥子們情何以堪」、「像這種也能成為國家社科基金成果，納稅人的金錢就這樣打水漂了」、「這教授一天研究出了這麼個玩意兒出來還挺自豪嗎」、「這種論文給了多少男人自尊心」、「以後再沒有人說自己智商高了」，更有網民封這份論文為「神論文」。