熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-06-24 15:23:00

中國研究：陰莖愈短、智商愈高　網民：竟然真是社科基金成果

分享：
中國研究：陰莖愈短、智商愈高，網民：竟然真是社科基金成果。(資料圖片)

中國研究：陰莖愈短、智商愈高，網民：竟然真是社科基金成果。(資料圖片)

最近北京大學期刊網公布的一篇論文，是有關成人陰莖長度與IQ的關聯，引起大批內地網民關注，不少人對論文結論歸納「陰莖愈短，對應的個體智商愈高」感到荒唐，並驚訝這研究是國家社科基金的成果。

根據《百姓關注》等內地媒體報道，中央財經大學社會與心理學院教授王存同發表一篇論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，還在論文摘要指出，研究結論基礎是從139個國家/地區徵集的11萬名18歲至65歲男性成年人的陰莖長度和IQ研究，從數據中歸納出陰莖尺寸愈短，該男的智商就愈高，並有顯著的種族差異。這篇研究成果已在中國知網、萬方、維普等學術期刊網站上發表，並且是中國國家社會科學基金的研究成果。

Ad Block
相關研究(北京大學斯刊網) 相關研究(北京大學斯刊網) 網民回應。(微博)

網民：以後再沒有人說自己智商高了

這篇論文「震驚」大批內地網民，有網民表示：「這樣的研究也可以拿國家社科基金？大開眼界」、「竟然真是社科基金成果，智商嚴重不足」、「你讓北大清華的小夥子們情何以堪」、「像這種也能成為國家社科基金成果，納稅人的金錢就這樣打水漂了」、「這教授一天研究出了這麼個玩意兒出來還挺自豪嗎」、「這種論文給了多少男人自尊心」、「以後再沒有人說自己智商高了」，更有網民封這份論文為「神論文」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受