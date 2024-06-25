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中國
2024-06-25 18:19:03

佛山金融中心離奇搖晃 逾百人落街避難 官方指主體結構未受損(有片)

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佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖)

佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖)

有內地網民周一（24日）表示，位於廣東省佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，有於該座工作人士稱「像坐船一樣」、「整個地都在搖」，逾百人隨即落樓疏散。當局通報，未發現大樓主體結構受損，專家組正進一步排查及確認建築結構安全情況。

佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖) 佛山市禪城區的萬科金融中心A座大樓出現晃動，逾百人隨即落樓疏散。(影片截圖)

佛山當時沒地震 周邊大廈未有晃動 

該座工作人士稱，大樓在周一下午3時30分出現晃動，玻璃門、辦公室的物件出現搖晃，物業已通知寫字樓內公司協調辦公人員撤出寫字樓，很多人跟隨他人疏散樓下。不過，周邊大廈卻未有出現晃動，金融中心B、C座工作的人表示，未有感受到明顯震動或晃動。地震局相關工作人員指，佛山及周邊地區在當時並沒有地震發生。

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佛山市禪城區住房城鄉建設和水務局發出通報指，事發於周一下午3時許，萬科金融中心A座接報出現輕微晃動，樓內部分人員下樓疏散，事發後區相關職能部門組織專家到現場查勘。經專家初步排查，未發現大樓主體結構受損以及周邊場地開裂、幕牆板塊脫落等情況。相關部門周二（25日）將立即組建包括省級專家在內的專家組，進一步排查及確認建築結構安全情況，同時開展監測工作，下一步情況將及時向社會公布。

該金融中心坐落於佛山市祖廟區季華五路核心地段，總面積約42萬平方米，是一幢城市商務綜合體，包括有甲級寫字樓、品質商業、酒店和服務式公寓等。中心共由3棟寫字樓組成，其中A座自2015年交付已基本實現滿租，B、C座於2020年初投入使用。

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