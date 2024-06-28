內地一大學培訓殯儀業專才　創全國本科先例

23日起，內地多地陸續公布高考成績，能否被心儀的大學錄取成為考生們最關心的事，而選擇的專業也關係到未來的職涯發展，因此，許多大學會製作和發布相關《報考指南》，供考生及家長參考。據內媒《中青報》26日報道，北京一所大學的《報考指南》驚現殯葬職業大學專業，為全國首例，引發熱議。

今年招收120名學生

據報道，此前，教育部曾發布正式文件，明確同意以北京社會管理職業學院為基礎設立民政職業大學。近日，民政職業大學向社會發布《報考指南（2024）》（以下簡稱《指南》），明確智慧健康養老管理、社會工作、復健輔助器具技術、現代殯葬管理、婚姻服務與管理等5個職業大學專業，今年計劃招收共招生500人。

其中，現代殯葬管理專業面向殯葬服務管理、殯葬文化研究、殯葬設備與產品研發、遺體整容防腐、遺體火化與殯葬設備維護等領域，培養能夠從事殯葬管理、殯葬研究、殯葬培訓、生命文化傳播和中高端殯葬服務工作的高層次創新人才。學生畢業後頒發管理學士學位，今年招收120名學生。