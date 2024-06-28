內地一大學培訓殯儀業專才　創全國本科先例

23日起，內地多地陸續公布高考成績，能否被心儀的大學錄取成為考生們最關心的事，而選擇的專業也關係到未來的職涯發展，因此，許多大學會製作和發布相關《報考指南》，供考生及家長參考。據內媒《中青報》26日報道，北京一所大學的《報考指南》驚現殯葬職業大學專業，為全國首例，引發熱議。
今年招收120名學生
據報道，此前，教育部曾發布正式文件，明確同意以北京社會管理職業學院為基礎設立民政職業大學。近日，民政職業大學向社會發布《報考指南（2024）》（以下簡稱《指南》），明確智慧健康養老管理、社會工作、復健輔助器具技術、現代殯葬管理、婚姻服務與管理等5個職業大學專業，今年計劃招收共招生500人。
其中，現代殯葬管理專業面向殯葬服務管理、殯葬文化研究、殯葬設備與產品研發、遺體整容防腐、遺體火化與殯葬設備維護等領域，培養能夠從事殯葬管理、殯葬研究、殯葬培訓、生命文化傳播和中高端殯葬服務工作的高層次創新人才。學生畢業後頒發管理學士學位，今年招收120名學生。
民政領域第一所本科院校
據介紹，民政職業大學前身是1959年成立的內政部民政幹部學校，歷經民政部管理幹部學院、北京社會管理職業學院60多年的辦學歷程，目前是民政部直屬的唯一一所本科層次高等院校，也是民政領域第一所本科高等院校。
這一新聞登上微博熱搜後，網友們紛紛驚歎：「這甚麼小眾賽道！」「另闢蹊徑。」「我當年怎麼沒有？」也有人表示好奇：「未來能被人工智慧取代嗎？」還有網紅博主稱：「殯儀館福利待遇真的很好，殯葬專業開設不管是不是好聽，但是的的確確這個專業薪資很高，也很挑戰人的耐心和膽子。」
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