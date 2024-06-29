內地女學生遭學校領導性騷擾　投訴不果被勸：就當被狗舔了一下

內地發生性騷擾事件。內地湖南一名女大學生舉報稱，遭大學內的陳姓黨總支書記性騷擾。她控訴該男子在凌晨將其約至KTV，對其牽手親臉。女大學生事後還被其他輔導員勸告「就當被狗舔了一下」，讓她忍無可忍，決定出面發聲。 綜合《頭條新聞》等內媒，一名自稱大學四年級生的女網友，6月13日發布一段實名舉報影片。畫面中，女學生拿著身分證，對著鏡頭控訴自己遭到湖南涉外經濟學院音樂學院黨總支書記陳志明性騷擾。

女學生：不會忍氣吞聲 據女學生所述，陳志明以可以留校實習輔導員為誘餌，在今年4月28日凌晨邀請她去KTV。女學生控訴，陳志明和其他老師進包廂時自帶了酒水，並不斷向她和同行的女同學勸酒，陳志明過程中突然牽住她的手並親了她的臉。礙於對方的身份，她當下不敢發火，只能找了藉口與同伴離開。