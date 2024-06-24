內地發今年首個暴雨紅色預警　安徽江西浙江等料有特大暴雨

內地近日連日來持續暴雨。中央氣象台發布今早(14日)發出今年首個暴雨紅色預警，預計今日至周四(27日)，江南北部、江漢東部和南部、江淮及貴州、廣西等地有持續性強降水，其中湖北湖南、安徽南部、江西北部、浙江西部等地區有特大暴雨。在湖南暴雨引發山洪及山泥傾瀉，兩戶共8人被活埋，全部遇難，國家防總維持浙江安徽等6個省份防汛四級應急響應。

過去一星期，湖南常德、安徽黃山等局部地區累計雨量達500至713毫米，市中心多條道路及機場高速個別路口因積水而要封路。當中湖南常德遭遇大暴雨，居民區被淹，一名男子站在洪水中呼喚親友的視頻在互聯網熱傳，片中可見洪水已經淹沒了他的雙腿。湖南五強溪鎮就有山洪暴發，網上資料指增至3人死亡，仍有1人失蹤，初步統計約1.5萬人受災。

網民 ：從無見過這麼大洪水

有內地網民在社交平台表示：「哎，從來沒見過這麼大的洪水，小姨的損失慘重，辛苦半輩子，現在全淹了，甚麼都沒了，萬幸我的家人都沒事，政府能有補貼嗎？這種天災受苦的都是老百姓，鎮上很多做生意的，現在店鋪都被淹了，裡面的貨物都沒用了，五強溪的經濟損失真的很大，而且是內澇，一定要查明原因，水排不出去，防洪堤的設計不合理，看見自己家鄉受災，真的很難受啊。」

安徽黃山再遭暴雨襲擊 歙縣 行人涉水而行

至於安徽黃山市再遭暴雨襲擊，多地受災，歙縣、祁門多區道路被淹，水深到腰，行人要涉水而行。中央氣象台預計，未來數天黑龍江、吉林、江南及華南等地，部分地區有中到大雨。其中湖北、湖南、安徽、江西等地要警惕山洪、地質災害，中小河流洪水等各類次生災害。