對於桐島愛遇害消息內地傳言不絕，有指桐島愛同體重150公斤的男朋友「三哥」感情出問題，女方更被爆曾經公然打男友。有曾與桐島愛有過節的網紅聲稱，向警方查詢後證實桐島愛離世，並發文哀悼。

內地網民近日瘋傳，以性感造型模仿動漫人物的網紅coser桐島愛，被傳遭男朋友殺害並肢解，再棄屍於浙江一個山區。

傳男朋友曾使用女死者帳戶發文

早於月前已經有網民發現，桐島愛已有2個月未曾在社交平台更新影片內容，而且自5月中起帳戶貼文同內容風格有變。桐島愛傳出遭殺害消息後，有報導指其男朋友「三哥」疑似使用桐島愛帳戶繼續發文甚至與網友傳訊息。

內地傳媒報導指，浙江湖州市一名老婦在山上發現一具女屍，公安透過閉路電視片段等線索，認定死者同兇手都非當地人，估計係有人案發後將女死者的屍體運到山區棄屍。報道指當局發現屍體2日後捕獲疑兇，並提及死者是居於上海的網紅。