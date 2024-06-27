前防長李尚福及魏鳳和遭開除黨籍 移送軍事檢察機關

官媒《新華社》及《央視》報道，中共中央政治局會議審議，並通過給予兩位前國防部部長李尚福、魏鳳和的開除黨籍處分，亦終止兩人黨的二十大代表資格。隨後兩人將移送軍事檢察機關。

李尚福嚴重違紀違法

報道指，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

李尚福將移送軍事檢察機關依法審查起訴，並給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予李尚福開除軍籍處分，並取消其陸軍上將軍銜。