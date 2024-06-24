周杰倫山寨演唱會票價為本尊3倍！粉絲氣瘋揚言抵制黑倫、粥餅倫

山西日前一場演唱會，打出「雙倫來襲」噱頭，請來兩名模仿周杰倫的百萬網紅「黑倫」和「粥餅倫」同台表演，外傳票價高達6451港元，票價比周董本尊貴3倍，讓周杰倫粉絲揚言抵制。
據《中國新聞網》報道，以模仿周杰倫唱歌表演走紅的內地網紅「黑倫」，6月開始在全國進行巡演，而其表演的歌曲《一路向北》、《擱淺》、《周大俠》等皆為周杰倫作品。影片中還時常出現周杰倫的經典語句「哎喲，不錯哦。」，維妙維肖的外型、嗓音和動作被網友戲稱是「先天周董聖體」。
杭州站最貴門票 售6千人民幣
按照宣傳海報上，黑倫巡演足跡遍布佛山、蘇州、太原和西山等地，幾乎每週都在演出，簡直比周杰倫本人還忙。
當中幾場票更是賣到翻，因為「黑倫」和「粥餅倫」兩位「山寨周董」合體，一個在台上唱歌表演、一個在大廳賣餅，讓酒吧門票翻了好幾倍。
以太原站為例，有工作人員透露，「當日消費最低880人民幣（約946港元），最高3,500人民幣（約3763港元）」。當中杭州站最為誇張，竟賣出6000人民幣（約6451港元）的天價。反觀周董本尊2024年南京站最高票價僅為2,000人民幣（約2150港元），山寨周董賣票貴過本尊的爭議也甚囂塵上。
但有參加過「黑倫」巡演的網友澄清，其實不是票價而是酒吧訂台的低消，「3888（4180港元）是卡位最低消費，可以點一兩套洋酒、啤酒或者果盤，邊喝邊看。」
山寨周杰倫演唱會票價越後排越貴網民：因越遠越像本尊
「粥餅倫」因樣子而爆紅
據悉，這回配合演出的「粥餅倫」，2020年從網路爆紅，當年他只是河北某縣城雞蛋灌餅的小攤販，因與周杰倫「撞樣」爆紅。「粥餅倫」除了不斷做直播，他今年還辦了「全國巡餅」，山西太原只是其中一站。
在太原「粥餅倫」還和「黑倫」同台表演，從現場片段看，有人要求他唱《擱淺》，他表示「我唱不了，『黑倫』老師給大家唱。」
對於山寨明星貴過本人的爭議，據《正觀新聞》報道，北京星權(海口)律師事務所律師蘇焱鑫表示：「即使沒有直接使用『周杰倫』三個字宣傳，但如果模仿者通過外貌、聲音等方面明顯讓人誤認為是周杰倫本人，依然可能構成對周杰倫肖像權和聲音權益的侵犯」。
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