四川母子上山誤摘毒菇煮食　全家1死3命危

近日，四川攀枝花市米易一居民家庭因誤食有毒的鵝膏菌導致中毒，造成一家四口中毒，其中一名老人不幸去世，另外三人目前仍在醫院接受深切治療。
據《大皖新聞》報道，6月19日，小彭（化名）的母親和弟弟在附近山上摘蘑菇時，誤將有毒的鵝膏菌帶回家烹煮食用。當晚，小彭的外公、父母及弟弟四人相繼出現中毒症狀，隨即被送往米易縣人民醫院急救。
可能還需肝臟移植
醫院在了解情況後，立刻進行了洗胃和輸液搶救，並將四人轉入綜合ICU進行血液透析治療。由於病情惡化，次日，四人被緊急轉至攀枝花中心醫院接受進一步治療。儘管醫護人員全力搶救，小彭69歲的外公最終於6月25日不幸離世。
目前，小彭15歲的弟弟、42歲的母親和37歲的父親病情稍有穩定，但仍未脫離生命危險，醫療費用已超過30萬元人民幣（約32.2萬港元）。醫生表示，小彭的弟弟可能還需要進行肝臟移植。
初期表現為胃腸不適
含鵝膏毒素的蘑菇中毒具有潛伏期長的特點，通常在食用後6至10小時才會出現症狀。初期表現為胃腸不適，隨後可能短暫好轉，但實際上肝腎功能損傷會逐漸加重，三天後可能出現器官迅速惡化的情況。
醫生提醒，民眾不要隨便食用野生菌類，特別是混吃乾菌。在食用前，最好拍照或留樣，以便出現中毒症狀時能夠提供給醫生作為判斷依據。若食用後出現不適，應立即大量飲用溫開水或稀鹽水催吐，並盡快就醫。
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