國家航天局：2030年前後完成火星採樣及探測木星

綜合新華社、《央視新聞》、《北京青年報》等多家內媒報道，27日下午，國務院新聞辦公室舉行記者會，介紹探月工程嫦娥六號任務相關訊息並答記者問。

國家航天局副局長卞志剛介紹，嫦娥六號任務是中國航天史上迄今技術水準最高的月球探測任務，實現了三大技術突破和一項世界第一。包括突破了月球逆行軌道設計與控制技術、月球智慧採樣技術、月背起飛上升技術，實現了世界首次月球背面自動採樣返回，再次創造了中國航天的世界紀錄。同時月面展示國旗所使用的玄武岩纖維等材料，智慧「移動相機」等新技術，也可廣泛應用於國計民生領域，推動航天創造美好生活。

三大技術突破和一項世界第一

卞志剛表示，未來一段時間，在月球探測方面，中國將研製嫦娥七號和八號探測器，其中嫦娥七號開展月球極區環境和資源勘查，嫦娥八號將開展月球資源就地利用技術驗證。未來也將與國際同行一道，共商共建國際月球科研站，共享共用月球探測科技成果。

行星探測方面，中國行星探測工程已獲得國家批覆，包括4次探測任務，計劃在10年到15年內完成。首次火星探測任務（天問一號）已經圓滿成功。未來，圍繞太陽系的起源與演化、小天體和太陽活動對地球的影響、地外生命資訊探索等重大科學議題，也將進行小行星探測、火星採樣返回、木星系探測等深空任務。