完成人類創舉 嫦娥六號平安回來 習近平︰任務圓滿成功

嫦娥六號回來了！月球探測器嫦娥六號返回器昨午成功降落在內蒙古四子王旗著陸場，完成人類首次將月背土壤樣本帶回地球的創舉。國家主席習近平祝賀探月任務取得圓滿成功。 昨午1時41分許，嫦娥六號返回器經歷了回家路上驚心動魄的時刻——返回器在距地面高度約120公里處，以高速在大西洋附近上空第一次進入地球大氣層，作初次氣動減速。當下降至預定高度後，返回器在印度洋附近上空向上跳出大氣層，到達最高點後開始滑行下降。之後，返回器再次進入大氣層，作二次氣動減速。在降至距地面約10公里高度時，返回器打開降落傘，完成最後減速並保持姿態穩定，隨後準確在預定區域平穩著陸。

嫦娥六號返回器於昨午2時7分，準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域，其運作一切正常，探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，實現世界首次月球背面採樣返回。 稍後將分析月背樣本 從5月3日成功發射，至本月2日精準著陸在月球背面挖寶，再到昨天順利著陸回家，嫦娥六號每一個動作均順利進行，完成53天的太空探索任務。按計劃，回收後的嫦娥六號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。國家航天局後將舉行交接儀式，正式移交月球樣品，然後展開樣品儲存、分析和研究等工作。嫦娥六號任務總設計師胡浩說表示︰「成功返回是嫦娥六號旅行的終點，也是我們開展相關研究的起點。」未來將按計劃展開國際合作及聯合研究，適時公布成果。