廣東清潔工遭垃圾車撞入壓縮箱 　埋入上千噸垃圾失蹤

廣東有一位女清潔工，被粗心的垃圾車司機倒車撞上，還被撞進壓縮箱，導致被送往垃圾場掩埋，相關單位緊急搜了7千噸的垃圾海仍找不到人。

清潔工正在倒垃圾

事件發生在4月30日上午8點33分，地點在廣東江門開平市的一處垃圾中轉站的4號機卸料口，據內媒《澎湃新聞》的報道，當時一位張姓女清潔工正在倒垃圾時，被正要卸料的垃圾車倒車撞上，張女當下被撞進卸料口，摔進1樓的4號機壓縮箱。

廣東江門開平市城市管理和綜合執法局在27日公布，監視器畫面顯示，早上8點33分至9時3分，隸屬「邦宸垃圾」處理公司的垃圾運輸車輛，已開出垃圾中轉站，並運至市固廢處理中心傾倒，當時該中心的生活垃圾堆料倉，已堆有1萬多噸生活垃圾，同日早上9點58分至13點30分之間，共有59輛車進入市固廢處理中心，傾倒生活垃圾量共465.99噸。