日本人蘇州遇襲案 救人中國籍校巴女工不治 獲追授模範稱號

江蘇省蘇州市一對日本母子周一（24日）等校巴時遇襲，中國籍校巴女工胡友平奮不顧身上前阻止刀手，被連捅數刀重傷，周三(26日)搶救無效身亡，官方指她挺身而出避免更多人遭受傷害，獲蘇州市政府追授「見義勇為模範」稱號。 日本駐華大使館下半旗致哀 日本駐華大使館表示對胡友平不幸離世深感痛惜，下半旗致哀，讚揚她以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾，在此向其大義之舉致敬。

被連捅數刀 新華社報道，當日下午4時許，蘇州市高新區塔園路新地中心巴士站發生持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍，疑犯被制服。中國籍傷者胡友平當時奮不顧身上前阻止，被疑犯連捅數刀，經送醫搶救無效於周三離世。兩名日本人當中，1人仍留醫，無生命危險；另1人當日已出院。