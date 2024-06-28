浙江50歲婦健身14年成美魔女　網民：先要有錢有時間

據芳姐透露，她健身前有70公斤，健身多年不僅體重降到了55公斤。她表示，從體重數字上看健身前後其實相差不多，但在形體上相差很多，面容也變得更緊緻。影片顯示，芳姐平時的健身內容包括重量訓練、彼拉提斯（Pilates）、跑步等等，面容整個人也發生了從內而外的轉變。

肌肉只是健身的贈品

27日，芳姐在社群媒體（@芳姐塑形14年）上發文稱：「肌肉只是健身路上的附贈品，真正改變的是你的生活方式，改變那個正在焦慮迷惘內耗的你。」在其VLOG《50歲中年少女抗衰的日常》中，她記錄了自己的健身日常：早上7點空腹有氧運動20分鐘，透過力量訓練挺拔「事業線」，加強股四頭肌減少膝蓋壓力，用動感單車練出「蜜桃臀」等等。她表示，健身是最好的醫美：「人到中年更應該堅持健身，我把鍛煉當成了自己生活的一部分。」

這一新聞登上微博熱搜後，許多網友感歎：「運動是最好的醫美！」「確實會讓人年輕有自信。」「健身前看著狀態也不是很差。」還有網友表示：「生活無憂，心態好，才是主要，健身只是輔助。」「首先你得有經濟條件。」「有錢有閒再加自律，就會有顏，缺一不可。」「打工人根本沒時間搞，每天光上班就精疲力盡了。」

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