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中國
2024-06-30 13:07:57

深中通道｜下午3時通車　習近平發賀信

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深中通道正式開通，下午3時將通車試運營。(網上圖片)

深中通道正式開通，下午3時將通車試運營。(網上圖片)

歷時7年建造、連接深圳與中山的「深中通道」今日(30日)下午3時正式通車，未來來往深圳與中山的行車時間，將大幅縮短至約半小時，廣州南沙至中山僅需15分鐘，珠海和江門至深圳從2小時以上縮短至1小時內。中國國家主席習近平發賀信，表示熱烈祝賀深中通道建成開通，並向參與規劃建設的人員致意誠摯問候。

國家主席習近平發賀信，表示熱烈祝賀深中通道建成開通。(資料圖片) 深中通道6月30日開通(央視圖片) 深中通道6月30日開通(央視圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 深中通道6月30日開通(央視圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 跨境司機稱日後改行深中通道　深圳旅行社擬擴業務至中山。（微博圖片） 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片)

下一步推進粵港澳大灣區市場一體化

習近平說，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克了多項世界級技術難題，創造了多項世界紀錄，充分說明中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹。他指下一步要管好用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

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來往深圳與中山行車時間大縮至半小時

開通活動是在上午於西人工島舉行，並且宣布深中通道正式開通。全長約24公里深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，並在本月16日已經通過交工驗收。

深中通道是繼港珠澳大橋後，另一條連接深圳、中山、廣州三地的大型行車幹道。行車時速高達100公里，來回共8條行車線，較虎門大橋多出2條行車線，日均車流量預計達10萬架次。

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