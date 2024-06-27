深中通道｜周日下午3時正式通車 據報國家領導人出席儀式(更新)

用了7年興建、連接深圳及中山的深中通道，官方公布將於周日(6月30日)下午3時正式通車，消息指通車儀式上午舉行，預料會有國家領導人出席。通車後，來往深圳至中山的車程只需要不足半小時，將會增加港人北上選擇。有旅行社和直通巴公司都因應深中通道即將通車，分別重整行程路線以覆蓋更多旅遊景點，及推出優惠票價。

往來深圳中山只需30分鐘

連接深圳與中山的深中通道，全長約24公里，雙向共有8條行車線，是集橋、島、隧、水下互通於一體的工程，亦是當今世界上綜合建設難度最高的跨海通道工程之一，本月16日已經通過交工驗收。