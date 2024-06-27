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中國
2024-06-27 17:49:00

深中通道｜有跨境司機稱日後改道 深圳旅行社擬擴業務至中山

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跨境司機稱日後改行深中通道　深圳旅行社擬擴業務至中山。（微博圖片）

跨境司機稱日後改行深中通道　深圳旅行社擬擴業務至中山。（微博圖片）

深中通道將於周日下午3時正式通車，屆時來往深圳與中山的車程，將會大幅縮短至約半小時。九座或以下客車車輛通行費全程收66元人民幣。

有中港牌私家車司機說，平日經港珠澳大橋往返兩地，但日後會改選深中通道，認為會更方便，預計可節省約半個小時，另外收費亦更便宜。亦有旅客表示，日後往來中山及深圳會更快，鼓勵她發掘內地更多地方景點，未來不排除到粵西遊玩，即使覺得不習慣，亦可再回深圳繼續行程。

連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片) 連接深圳及中山的深中通道6月30日正式通車(網上圖片)

不過，有深圳出租車司機表示，平日較少乘客會選搭出租車由深圳出發至中山，預計即使深中通道開通，亦不會帶動生意增加。另有內地民眾表示，本身較少來往來深圳與中山，但預計通車後會更多到訪兩地，又說希望通行費可以更便宜。

深圳新景界旅行社分店負責人莊禹德表示，因應深中通道開通，旅行社業務由主要集中於深圳，擴展至中山，本月會有3家新旗艦店在中山開業，預計通車後旅行社生意最少可提升一半以上。

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有中港牌私家車司機說，平日經港珠澳大橋往返兩地，但日後會改選深中通道，認為會更方便，預計可節省約半個小時。（南方+）

有中港牌私家車司機說，平日經港珠澳大橋往返兩地，但日後會改選深中通道，認為會更方便，預計可節省約半個小時。（南方+）

莊禹德說，目前旅行社計劃通車後會對深圳遊客提供特價長者團；中山方面則就部會推出一天特價團產品。他估計，通車之後往來兩地時間縮短至30分鐘， 肯定會有越來越多旅客，又相信香港會因而受惠，吸引到更多遊客訪港。

原文刊登於 香港電台

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