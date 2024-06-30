美國人及日本人在華遇襲　胡錫進：愛國不應是對外仇恨

內地近來接連發生外國人遇襲事件，引發國際關注之際，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進指出，要防止網上輿論用仇美仇日作極端民族主義消費，不將愛國主義上升為對外的仇恨。

胡錫進27日發文表示，要防止網上輿論對外部挑戰和敵意的無限誇大，「用仇美仇日在網上做極端民族主義消費，將中國的大多數問題歸咎於外因」，不利於保持輿論的基本客觀。他示警，輿論挑動起來的過激情緒會牽制國家對外政策的有效運用，也可能在一些事情上綁架官員們的表態。

內循環之說是自我安慰

胡錫進指，當今國際社會總體上仍是「叢林法則」，中國要做的是拆解盟友對美國的「忠誠」，而不是一味「恨」美國，並且「恨」其盟友。「恨」在國家關係中不解決問題，只能增加對外博弈的衝動，導致動作走形。他呼籲，民間要在支持國家並給外交充分授權的同時，保持好態度的穩健，不輕易被外交衝突點燃，「不將愛國主義上升為對外的仇恨」。

胡錫進說：「一些網上輿論聲稱中國完全具備了通過內循環自我發展的能力，那或者是賭氣，或者是自我安慰」。