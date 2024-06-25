蘇州漢持刀襲日本人學校校巴3傷 日方料非針對日本人 中方指偶發事件

江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖)

【更新中方回應】中國外交部發言人毛寧回應，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民昨日(24日)遇襲，一名中國公民同時受傷，兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已被當場抓獲，案件還在進一步調查中，中方對事件表示遺憾，公安初步認為襲擊為偶發事件。中方將繼續切實保護所有在華外國人安全。蘇州市公安局指出，兇手是52歲周姓男子，無業，近期由外地來蘇州，兩名日本公民一人已出院、一人仍留醫。

日本傳媒報道，江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴昨日(24日)發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子受傷，無生命危險，但校巴一名中國籍女職員被刺傷，情況危殆。一名相信是中國籍男子被拘留調查，暫時未知動機。受事件影響，蘇州日本人學校已決定今日(25日)停課，有當地日本上班族稱妻兒對事件非常害怕，暫時不敢外出。