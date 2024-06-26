貓Café公布月度惡劣員工兼貼「通緝令」　緬因貓因毆打同事「入獄」

貓Café提供地方，讓無法飼養貓咪的人也能與喵星人一試近距離接觸，但競爭亦不少。內地一間貓Café就按人類餐廳模式，公布每月優秀和惡劣員工，同時細數毛孩的「罪狀」，令一眾貓奴會心微笑。

網民：看得都想去光顧了

相片被分享上網後，引來不少網民細看，有人笑言：「看起來每一隻都不好惹」、「果凍一臉教父相」、「怎麼全都這麼有個性」、「有一隻怎同時入列優秀和惡劣員工？」、「全員惡貓」、「看來面相真的有幾分準」、「往人家飲水機拉屎太惡劣了吧」、「看得都想去光顧了」，惟樓主未有交代Café的店名或地址。