健康解碼｜個個老友記都咳嗽？戒煙後更辛苦？ 拆解慢阻肺病迷思

不少長者患上慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），咳嗽等病徵如形隨影，然而部分長者卻認為咳嗽是步入老年的尋常事，甚或覺得戒煙會縮短壽命，更加辛苦，服藥又斷斷續續，因而耽誤病情。有專科醫生拆解上述常見迷思，指出持續咳嗽連同氣喘已是警號，盡早戒煙有助減慢肺功能衰退。若病人持之以恆地使用吸入式預防性藥物，能夠有效控制病情，保持生活質素。
對於慢阻肺病的咳嗽，常被病人誤認為衰老必經現象，香港老人科醫學會委員、老人科專科鄭戩毅醫生解釋如何分辨「此咳不同彼咳」，指出慢阻肺病的咳嗽具持續性，長達數個月或以上，且有氣喘徵狀：「慢阻肺病會導致長期痰多咳嗽之餘，病人亦因為氣管收窄，郁動身體已容易氣喘和呼吸困難，出現喘鳴和頭暈缺氧，活動能力和體力也會下降。」
氣喘響警號 測試肺功能有助確診
當病人出現上述徵狀，醫生在診治時，會為病人進行肺功能測試，以及了解病人的生活習慣，例如是否吸煙等高風險因素，去排除其他病因，診斷是否患上慢阻肺病。
有些年長患者確診後，由於本身有其他長期病患，例如心臟病與糖尿病等，需服用大量藥物，而多重用藥或會出現副作用，隨之抗拒使用治療慢阻肺病的藥物。鄭醫生說，其實心臟和肺功能息息相關，如果服藥能夠改善肺功能，心臟衰竭的壓力也會隨之減低。另一方面，若能紓解氣管問題，減少氣喘，可提高病人的活動能力，以及鍛煉肌肉骨骼，降低患上肌少症的風險。因此，若慢阻肺病控制得宜，也有助紓緩其他長期疾病，改善病人情緒和生活質素。
另一常見迷思是，部分患上慢阻肺病的長者獲處方吸入式藥物時，覺得吸藥也無助改善病情。鄭醫生解釋，使用吸入式藥物時，需要掌握正確的吸入方法，才能發揮最大的效用。
預防性藥物 持續使用才有效
此外，吸入式藥物分為兩種，包括預防性以及徵狀處理性，後者能夠短效擴張氣管。然而很多長者不懂分辨，且誤以為預防性的藥物立即見效，沒有按照指示長期用藥。鄭醫生強調持續用藥的重要性：「預防性藥物能夠改善病人的肺功能，但需要持之以恆，使用一段時間，才會得到最佳效果，對症下藥。」
除了適當用藥，由於吸煙是慢阻肺病元兇之一，戒煙有助控制病情，不少長者卻抗拒，覺得戒煙反而會縮短壽命。鄭醫生解釋，繼續吸煙會影響藥物效果，難以有效改善肺功能。他又稱，即使年紀較大才戒煙，仍然有助控制病情。有研究顯示，病人65歲才戒煙，也能減慢肺功能的衰退速度。再者，慢阻肺病患者戒煙數個月，已可改善5%肺功能，痰多咳嗽及喘鳴等徵狀亦少了。
在持續用藥、戒煙外，再配合復康運動、學習呼吸技巧、接種肺炎球菌與流感和新冠疫苗，以及使用補償技巧調整生活習慣，例如坐着洗澡減少氣喘機會等，種種治療均有助減低慢阻肺病對患者的影響，達到控制病情的目標。
60多歲的慢阻肺病患者黃先生（化名），居於安老院舍。他經常氣喘，胃口又差，悶悶不樂。經醫生診斷後，處方預防性的吸入式藥物。黃先生持續使用數個月後，院舍職員發現他的情緒和胃口也改善了，病況得以紓緩。
鄭醫生提醒，治療慢阻肺病有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。