健康解碼｜個個老友記都咳嗽？戒煙後更辛苦？ 拆解慢阻肺病迷思

不少長者患上慢性阻塞性肺病（慢阻肺病），咳嗽等病徵如形隨影，然而部分長者卻認為咳嗽是步入老年的尋常事，甚或覺得戒煙會縮短壽命，更加辛苦，服藥又斷斷續續，因而耽誤病情。有專科醫生拆解上述常見迷思，指出持續咳嗽連同氣喘已是警號，盡早戒煙有助減慢肺功能衰退。若病人持之以恆地使用吸入式預防性藥物，能夠有效控制病情，保持生活質素。



對於慢阻肺病的咳嗽，常被病人誤認為衰老必經現象，香港老人科醫學會委員、老人科專科鄭戩毅醫生解釋如何分辨「此咳不同彼咳」，指出慢阻肺病的咳嗽具持續性，長達數個月或以上，且有氣喘徵狀：「慢阻肺病會導致長期痰多咳嗽之餘，病人亦因為氣管收窄，郁動身體已容易氣喘和呼吸困難，出現喘鳴和頭暈缺氧，活動能力和體力也會下降。」

氣喘響警號 測試肺功能有助確診 當病人出現上述徵狀，醫生在診治時，會為病人進行肺功能測試，以及了解病人的生活習慣，例如是否吸煙等高風險因素，去排除其他病因，診斷是否患上慢阻肺病。



有些年長患者確診後，由於本身有其他長期病患，例如心臟病與糖尿病等，需服用大量藥物，而多重用藥或會出現副作用，隨之抗拒使用治療慢阻肺病的藥物。鄭醫生說，其實心臟和肺功能息息相關，如果服藥能夠改善肺功能，心臟衰竭的壓力也會隨之減低。另一方面，若能紓解氣管問題，減少氣喘，可提高病人的活動能力，以及鍛煉肌肉骨骼，降低患上肌少症的風險。因此，若慢阻肺病控制得宜，也有助紓緩其他長期疾病，改善病人情緒和生活質素。



另一常見迷思是，部分患上慢阻肺病的長者獲處方吸入式藥物時，覺得吸藥也無助改善病情。鄭醫生解釋，使用吸入式藥物時，需要掌握正確的吸入方法，才能發揮最大的效用。