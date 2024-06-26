健康解碼｜HER2型乳癌治療方案選擇多 不同階段患者透過不同治療提升治療效果

治療癌症，患者最怕「無藥醫」！有醫生表示，以乳癌為例，現時的治療選擇已愈來愈多，醫學界首先可透過乳癌的不同分類去選擇治療方案，而針對不同類型的乳癌，例如HER2型乳癌的藥物，更可分為一線、二線治療等，讓患者在不同時候都有合適治療方案供選用。故此，醫學界呼籲乳癌患者積極面對病情，遇有任何疑問可與主診醫生商討。 74歲的陳婆婆早年確診患有HER2型乳癌並出現肝轉移情況，起初透過雙標靶藥加化療作治療，成效不錯，但及後癌指數慢慢上升，醫生決定轉用抗體藥物複合體ADC藥物。首次用藥後，陳婆婆的癌指數已由原本的50.3跌至16.9，第二次用藥後，癌指數更已回復正常水平，肝腫瘤縮小，讓陳婆婆喜出望外。

內科腫瘤科專科黃梓明醫生指出，早期的HER2乳癌個案 可以透過針對HER2型的化療、標靶、電療、荷爾蒙治療作綜合治療，治療性相對較高。至於較晚期的HER2型乳癌患者，黃梓明醫生表示，醫生會視乎病人過往的治療再作考慮，在一線治療方面，會以雙標靶及化療組合治療為主；至於二線治療方面，則可使用抗體藥物複合體ADC。 根據美國國家綜合癌症網絡（NCCN）發佈的最新治療指引，建議患有晚期HER2型乳癌的患者可使用雙標靶藥物及紫杉醇（化療藥物）作一線治療。二線治療方面，指引則建議患者可使用ADC作單一療法。

ADC更精準控制癌細胞 副作用較少 「抗體藥物複合體ADC是一種新型標靶藥物，但會同時帶著一些化療藥引導至身體中帶有HER2受體的癌細胞內，當這種藥物進入到癌細胞內部之後，它會釋放出化療藥物，從而有效地毒殺癌細胞，對抗乳癌。而ADC藥物不單止化療藥物效力較強，藥物更可引發『旁觀者效應』，類似『導彈』般攻擊腫瘤細胞周邊細胞，目的都是更加精準的控制癌細胞，相對來說副作用又不是太高。」 至於文章開首提及的陳婆婆，她亦承認，轉用ADC藥物後並無出現明顯副作用，體重還重了3公斤，精神亦有好轉，現時也更願意外出四處吃美食，現時用藥的療程時間較首次療程短，由以往的5小時縮短至現在約30-90分鐘，整體感覺相對輕鬆不少。

不過，黃梓明醫生亦提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案，而治療期間亦應定期接受身體檢查，了解肝功能等狀況。