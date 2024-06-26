反覆胸痛心電圖、X光找不出異狀 「1檢查」秒見右冠狀動脈99%阻塞

80歲老婦半年來因間歇性胸痛反覆入急症室，但心電圖跟胸部X光卻都沒有明顯異狀，醫生考量患者患有糖尿病，建議安排心肌灌注掃描，果然發現是嚴重心臟缺氧，立即執行心導管檢查，證實右冠狀動脈「幾乎99%都塞住了」！

心肌灌注掃描檢查揪病灶 這樣做成功拆彈 亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫生陳彥旭表示，患者多次掛急症都沒有檢查出心臟梗塞等急症，直到門診安排心肌灌注掃描檢查，才從影像判讀發現缺氧狀況，原來是患者因冠狀動脈狹窄阻塞也就是俗稱「冠心症」，導致心臟周邊的「側支血管」取代輸送血液功能，並發展成「側支循環」系，雖然也能分擔心臟所需的營養與氧氣，然而卻不足以長期維持。 經考量病患年紀大又患有糖尿病，與家屬討論後，決定安排心導管打通血管並放置塗藥支架，果然心絞痛症狀獲得大幅改善。

評估心血管疾病風險 依不同情況安排不同檢查 陳彥旭醫生指出，會先針對患者病史及三高數值，評估心血管疾病的風險，再依據不同情況安排進一步檢查，例如運動心電圖、冠狀動脈電腦斷層或是心肌灌注掃描等，確認是否要做心導管檢查；若心臟血管確實有病灶，則會再經過氣球擴張術或是放置心臟血管支架等工具治療心絞痛，並降低日後心臟病發的機率。