如何「吃」出天然美肌？營養師教你與痘痘肌說再見！

低

水果：低

水果如蘋果、藍莓、芭樂、蓮霧等，能幫助穩定血糖，透過降低血糖和胰島素水平，進而減少皮脂過度分泌的可能性，其豐富的抗氧化物質和抗炎成分，如維生素

、維生素

和多酚等，則可以減少身體的發炎反應，減少痘痘的發生。