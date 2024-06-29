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健康
2024-06-29 12:00:00

希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭分店開幕 特設電控霧化玻璃矯視治療室

資料由客戶提供

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希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭分店開幕 特設電控霧化玻璃矯視治療室

希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭分店開幕 特設電控霧化玻璃矯視治療室

隨著矯視技術發展漸趨成熟，市民對於矯視服務的需求有所提高。為了進一步擴大服務範疇，以滿足不同顧客需要，希瑪醫療集團旗下的希瑪微笑矯視中心，於較早前（625日）在旺角雅蘭中心隆重開幕。

開幕嘉賓陣容鼎盛 提供更專業矯視服務

開幕儀式當日，多位專業人士親臨現場支持並送上祝福，當中包括︰希瑪醫療管理層、微笑矯視醫療團隊著名眼科設備製造商蔡司和植入式隱形眼鏡供應商Staar Surgical等合作夥伴

希瑪醫療品牌、希瑪醫療管理層以及微笑矯視醫療團隊共同主持了剪綵儀式，彰顯了希瑪醫療全體團隊的團結合作。

新分店設有專業矯視儀器 提供舒適矯視體驗

新分店佔地約4800平方呎，為了減低顧客的不安感，希瑪醫療管理層指出，新分店有別於一般診所的概定形象，特以簡約木系為主調，配以令人身心舒暢的翠綠色，讓顧客擺脫對診所的不適。

希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭中心分店巧妙運用自然木系風格，令客人更感安心。

希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭中心分店巧妙運用自然木系風格，令客人更感安心。

除此之外，希瑪醫療管理層當日更向在場嘉賓介紹微笑激光治療室，治療室特別安裝可自由轉換成透明或磨砂的玻璃幕牆，全新技術能讓客人能夠在術前近距離觀察專業儀器，減低客人未知的恐懼，增加對服務的了解與信任

新分店的治療室採用電控霧化玻璃，能夠讓客人預先觀察矯視儀器，藉此降低對矯視手術的不安。 希瑪醫療管理層當日更向在場嘉賓展示了希瑪醫療所擁有的專業矯視儀器和診所設施。 希瑪醫療管理層當日更向在場嘉賓展示了希瑪醫療所擁有的專業矯視儀器和診所設施。 希瑪醫療管理層當日更向在場嘉賓展示了希瑪醫療所擁有的專業矯視儀器和診所設施。 希瑪醫療管理層當日更向在場嘉賓展示了希瑪醫療所擁有的專業矯視儀器和診所設施。

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希瑪微笑矯視中心 旺角雅蘭中心分店

營業時間︰

星期一至五︰9:00-19:00

星期六︰9:00-18:00

地址︰旺角彌敦道625639號雅蘭中心一期1725B

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