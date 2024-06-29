希瑪微笑矯視中心旺角雅蘭分店開幕 特設電控霧化玻璃矯視治療室

隨著矯視技術發展漸趨成熟，市民對於矯視服務的需求有所提高。為了進一步擴大服務範疇，以滿足不同顧客需要，希瑪醫療集團旗下的希瑪微笑矯視中心，於較早前（6月25日）在旺角雅蘭中心隆重開幕。

開幕嘉賓陣容鼎盛 提供更專業矯視服務

開幕儀式當日，多位專業人士親臨現場支持並送上祝福，當中包括︰希瑪醫療管理層、微笑矯視醫療團隊、著名眼科設備製造商蔡司和植入式隱形眼鏡供應商Staar Surgical等合作夥伴。

希瑪醫療品牌、希瑪醫療管理層以及微笑矯視醫療團隊共同主持了剪綵儀式，彰顯了希瑪醫療全體團隊的團結合作。

新分店設有專業矯視儀器 提供舒適矯視體驗

新分店佔地約4800平方呎，為了減低顧客的不安感，希瑪醫療管理層指出，新分店有別於一般診所的概定形象，特以簡約木系為主調，配以令人身心舒暢的翠綠色，讓顧客擺脫對診所的不適。