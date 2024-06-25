手足口病強勢來襲 三穴位一茶飲提升免疫改善症狀

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水泡或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，如克沙奇病毒或腸病毒71型引起，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛，發燒後1至2天口腔會出現水泡產生疼痛，水泡初期呈現小紅點狀，接著形成潰瘍狀，常見發生部位於舌頭、牙齦及口腔內側兩側，手掌、腳掌、臀部或生殖器也會出現帶有小水泡的紅疹，因發病部位位於口腔周圍、手部及足部，因此又稱為手足口病，手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水泡或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。

中醫溫病伏邪 清肺解熱方劑＋穴位調理

中醫診所院長康涵菁中醫師表示，中醫溫病的伏邪概念，病邪潛伏於膜原腠理間，正如手足口病的腸病毒常見潛伏期3至5天，病雖從口鼻入，但易潛伏於腸胃道壁間伺機傳染，透過糞便傳入環境中，當免疫系統機能低弱時更容易發作，發病初期的風熱症狀在手足口病中，典型常見咽喉腫痛、口腔黏膜潰瘍，伴隨部分發燒，康涵菁中醫常使用銀翹散、麻杏甘石湯等解表清熱方劑，搭配清肺熱及咽部發炎用藥如板藍根、魚腥草等，有些熱勢更重會有咽峽部小水泡及潰瘍，稱為泡疹性咽峽炎，用藥會加更多清熱藥輔助，如黃芩、梔子等，若病勢加重再往裏走至脾胃轉而濕熱重，則要加入袪濕清熱藥物，如甘露消毒丹或龍膽瀉肝湯等，此時手掌腳掌手指腳趾會伴隨小疹及水泡，加上口腔、舌頭破損，就稱為手足口病，適度加入甘露飲等滋陰涼潤藥物，可幫助黏膜修復。

康涵菁中醫透過穴位調理身體氣機能量，可以有效提升自身免疫力，黃帝內經：「正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」。當免疫力提升後，外來病毒侵入時，身體可以有效快速對抗反擊：合谷穴＋太衝穴＋足三里穴。

雙側合谷加上雙側太衝穴又稱四關穴，是氣血陰陽外內出入的要道，合谷穴為手太陽經原穴，可調肺氣下降；太衝穴為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，相互為用，調節氣機周流不息，通達全身四肢，刺激四關穴可以透過疏通全身氣機達到開啟免疫系統調節機制，達到提升對抗外來病毒能力。

足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，也是著名的長壽穴位。