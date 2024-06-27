曬到出煙 保護不足曬傷要自救

酷熱天氣不只令人汗水長流，太陽照曬的紫外線更會傷害皮膚。一不小心曬傷了要如何處理？曬傷後急救可使用蘆薈、木瓜霜等保養品，亦可以冰救減輕灼痛感，更要補充水分以防缺水，但就切忌敷面膜或化妝，更要避免再曬太陽，以免令皮膚傷上加傷。
曬傷急救法
被太陽曬傷後，皮膚會變得相當脆弱，初期應選用一些成分單純及無刺激性成分的護膚品如蘆薈及洋甘菊，而木瓜霜及維他命D則能有助消炎。另外，亦可以用毛巾包覆住冰塊敷在受傷的皮膚，可以減輕灼熱疼痛感。當皮膚出現水泡，千萬別刺穿或撕走表皮，待水泡消退後可以上擦乳液及凡士林等，為皮膚提供滋潤和保護。
3個曬傷程度
若面部皮膚曬傷則更要小心護理，不能使用面膜及化妝，尤其要避使用含酸性的護膚產品。如身體皮膚曬傷就要留意洗澡時不宜使用太熱的水，否則可能會令皮膚再受傷害。
其實，曬傷可以按症狀分為不同程度及處理：
- 輕度曬傷：症狀包括皮膚刺痛、發紅、發燙，可沖水幫助降溫及散熱，冰敷亦有幫助。應注重皮膚保濕，並且避免再次曬太陽。
- 中度曬傷：皮膚會出現紅、腫、痛及長出水泡，應保持患部乾淨，絕對不要弄破水泡，嚴重時要看醫生。
- 重度曬傷：可引致皮膚壞死、變黑或變白，或需要手術清創或住院治療。