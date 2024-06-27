曬到出煙 保護不足曬傷要自救

酷熱天氣不只令人汗水長流，太陽照曬的紫外線更會傷害皮膚。一不小心曬傷了要如何處理？曬傷後急救可使用蘆薈、木瓜霜等保養品，亦可以冰救減輕灼痛感，更要補充水分以防缺水，但就切忌敷面膜或化妝，更要避免再曬太陽，以免令皮膚傷上加傷。

曬傷急救法 被太陽曬傷後，皮膚會變得相當脆弱，初期應選用一些成分單純及無刺激性成分的護膚品如蘆薈及洋甘菊，而木瓜霜及維他命D則能有助消炎。另外，亦可以用毛巾包覆住冰塊敷在受傷的皮膚，可以減輕灼熱疼痛感。當皮膚出現水泡，千萬別刺穿或撕走表皮，待水泡消退後可以上擦乳液及凡士林等，為皮膚提供滋潤和保護。