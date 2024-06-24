消暑方法｜凍飲或沖凍水涼未必有效？夏天適合食青瓜、苦瓜及冬瓜

夏天來臨天氣開始轉熱，日間氣溫高逾25度，不少人都會長開冷氣降溫，但如果想慳電費，亦可以用以下方法消暑！要知道凍飲或沖凍水涼當下會很爽快，但對消暑卻未必有效？而夏天適合食青瓜、苦瓜及冬瓜等瓜果，「冬菜夏瓜」。