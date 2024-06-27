今個夏天，沒有下雨的日子就烈日當空，天文台預計未來兩個月持續高溫。早前歌手陳奕迅因打網球中暑休克暈倒受傷，繼而演唱會延期；最近聖城麥加也經歷攝氏50度高溫，造成多人中暑喪命。全科醫生陳樂詩提醒大家如何預防中暑及熱衰竭。
中暑是一種由於高溫環境或劇烈運動引起的熱中暑症狀。主要表現有體溫升高，通常超過攝氏40度；皮膚乾熱，無汗液分泌；頭痛、眩暈、虛弱、噁心、嘔吐，甚至昏迷。陳樂詩表示，「熱衰竭則有熱失調徵狀，與中暑相似，但症狀相對較輕，而且患者通常意識清醒。」
長者小孩較高危
一般來說，長者隨年齡增長，汗腺功能減弱及血管收縮力下降，令調節體溫功能變差，或難以適應高溫環境；加上感知能力下降，或較遲才感覺到中暑徵狀，令他們相對較危險；此外，小孩及慢性疾病患者也是中暑或熱衰竭的高危一族。
陳樂詩指，「當他們在高溫環境下工作或大量運動時，身體大量流汗導致水分和電解質流失，而又未能及時補充，便容易引起熱衰竭。另外，如果久坐或長期臥床，身體不易適應溫度變化，又或乘坐密閉無空調的交通工具，都容易引發中暑或熱衰竭。」
5步驟即時處理
如小孩或者長中暑，應即時作出以下處理：
① 立即將患者移到陰涼、通風的環境，脫掉厚重衣物；
② 用濕毛巾或浸水的布塊擦拭皮膚，促進散熱；
③ 讓患者喝清涼的水或運動飲料，補充水分和電解質；
④ 如出現嚴重症狀如高燒、神志不清，立即撥打急救電話；
⑤ 盡快將患者送醫治療。
若中暑者為一般成年人，可採取較積極的降溫措施，例如用冰敷或冰毛巾敷患者的頭部、頸部、腋下和腿部等大血管附近區域，促進身體降溫。
可致嚴重併發症
陳樂詩強調，中暑及熱衰竭均要即時處理，否則或引致更嚴重情況，「中暑可能導致腎臟、肝臟、心臟等重要器官功能失常，甚至多器官衰竭；熱衰竭嚴重時會引發腎功能異常。大腦也可能出現損傷，導致意識障礙、昏迷，甚至永久性神經損害；又或引發腦膜炎、腦炎等神經系統疾病。體內凝血功能異常，或增加血栓形成風險。傷害到肌肉細胞可致橫紋肌溶解症。水分及電解質大量流失會引發電解質失衡情況，如低鈉、低鉀等。」若這些併發症處理不當，可以危及性命。
適量休息多喝水
預防中暑或熱衰竭，陳樂詩建議，「首先要避免高溫時段從事劇烈活動，應保持適量休息，避免過度疲勞。此外，多喝水、適量攝取含鈉、鉀等電解質的食物或飲品，有助預防中暑。在戶外活動時，記得戴太陽帽，穿著輕薄透氣的衣服，遮蔽暴露在高溫下的皮膚。」若懷疑中者或熱衰竭，就應立即停止活動，盡快求醫。