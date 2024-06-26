肩頸痠痛手部麻痺 居然關內衣事？

有粉領族因長期肩頸及背痛就診，經診斷發現原來是穿錯內衣惹的禍！女性穿錯內衣，想擠出乳溝而穿著太緊的內衣，造成身體血液循環不良、肌肉缺氧、局部萎縮等症狀，更容易造成淋巴回流受阻而水腫，進而發生疼痛和不適，也有許多女性不曾注意，僅靠肩支撐的肩帶，也會導致乳房無法被支撐，導致身體不自覺往前而駝背和姿勢不良引發腰椎勞損。
內衣不應單靠肩帶支撐胸部重量
許多內衣設計僅依賴肩支撐胸部重量，忽略了其他支撐結構的重要性，這樣的設計容易造成肩膀的壓力過大，導致肩部神經受損，且無法有效地防止胸部晃動。
童綜合醫院運動醫學科的梁哲翰醫生提出，許多女性經常穿著過緊肩帶，就像全天背著又緊又重的背包，肩頸的肌肉長期受壓，可能影響正常血液循環，由於肩帶位置壓著很多肩頸神經，其中也抱括臂神經叢，臂神經叢會由肩頸延伸到手臂，如果內衣肩帶過緊，有可能造成臂神經叢受到擠壓，導致手部麻痺或肩頸痛，長久下來肩頸特別疲累和僵硬。
內衣不應單靠肩帶支撐胸部重量，而應以罩杯大小、合適鋼圈及對的下胸尺寸為主要支撐。背後帶和側邊帶的寬度不宜過小，寬背後帶較能穩定肌肉群的位置加強穩定性；若左右胸形不一致，可以胸部大的為基準，較小的一邊使用胸墊做輔助，肩帶則不能太細，以免肩頸承受過多胸部重量引發痠痛與不適。
減少手臂神經傷害 挑內衣應注意這條件
內衣應考慮到整體設計結構，包括肩帶、罩杯，背後帶以確保胸部得到適當的支撐，梁哲翰醫生提出，應依據以下幾個條件選出適合自己的。
- 無壓鋼圈支撐：罩杯選擇適合胸部的形狀、舒服無壓的鋼圈設計、罩杯内無縫線且作立體杯設計。
- 飽滿舒適罩杯：罩杯選擇可避免有空隙或者擠壓的情況，預留穿著集中型內衣時，將兩側肉推向胸部時，也能有空間而不壓胸。
- 寬肩帶支撐：內衣肩帶很重要！不只是可調式，應該要夠寬，肩帶調整後不滑落且又不會過緊，才能平均分擔胸部重量，真正減輕肩膀壓力。
- 側邊三膠條：背後帶需要寬厚，設計有三膠條，這是為了固定背後脂肪不移位，也能讓胸型集中、提托胸部，減少後背肌肉代償。
- 內衣材質：長時間穿著貼身內衣，因此材質要夠透氣和彈性。像是涼感布料，觸感輕柔絲滑，進而減少對皮膚的摩擦和壓力，提高穿著舒適度。
選購內衣時應符合不同胸形體態選擇客製化內衣服務，且購買前一定要試穿，不應將內衣視為裝飾，應正視自己的需求與身體警訊，避免造成身體長期負擔而引發病痛，穿對內衣打造身體健康、擁有更自信的自己。
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