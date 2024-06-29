認知障礙｜4種食物攝取過量損腦力 打工仔最愛都上榜

人類的壽命愈來愈長，因為功能退化而出現毛病也愈來愈多，例如是長者常見的認知障礙症，患病人數隨著人口老化有增無減，但至今仍未有有效的治療方法，患者發病後便難以逆轉，因此預防患病是對抗失智的最有效方法。日本有專家就指4種常見食物一旦攝取過量，便會增加失智的風險，而打工仔用來提神的咖啡也在名單之內。

咖啡因 該名專家提到，咖啡因有使人清醒的效果，但攝取過多就會妨礙優質睡眠，導致大腦無法順利排走廢物，日積月累在腦內便可導致腦部萎縮及失智。為保障睡眠質素，含有咖因的飲品如咖啡、濃茶等都不能過量飲用，尤其是睡前5小時更要避免，本身容易因咖啡因而失眠的人，就更應少飲妙。

高血糖 另一樣會影響大腦健康的是高血糖。任何會令血糖大幅上升的食物，不但容易造成肥胖，更會增加罹患糖尿病及心血管疾病的風險，而這些病患正正會損害腦部健康，增加認知功能下降的風險。每餐飯也有的白飯就是血糖急升的原因之一，以低升糖食物的糙米或椰菜花飯代替白米，便有助控制血糖。

白砂糖 白砂糖都是令血糖急升的常見原因，故此少吃砂糖是預防失智的重要一環。近年甚至有認為失智症是「大腦的糖尿病」，可見高血糖與失智大有關係。若製作食物時需要使用白砂糖，可以精製度較低的黑糖代替，並應盡量減少用量。