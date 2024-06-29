LDCT肺癌篩檢助早期診斷！確診早期肺癌後下一步點做？

根據資料顯示，肺癌是本港最常見癌症。長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫生枋岳甫表示，過去10年來，低劑量電腦斷層(LDCT)成為早期肺癌篩檢的重要工具，這應該是肺癌人數快速增加的重要原因之一。 透過LDCT篩檢可以幫助肺癌患者早期發現、早期治療，若篩檢結果為「異常」經醫生診斷確定為早期肺癌後，下一步該怎麼辦？枋岳甫醫生表示，早期肺癌以手術為主，不過依不同期別、病人身體狀況等會建議術後使用化療、標靶治療等輔助治療。

肺癌風險因素有「這些」 但並非全是建議篩檢對象 肺癌的高危因素相當多元，世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)指出，與肺癌有關的風險因子包括： 吸煙及二手煙

肺癌家族史等遺傳因素

室內、外空氣污染 ( 如： PM 2.5 、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木炭等 )

肺部慢性發炎疾病史 ( 如：慢性阻塞性肺病、肺結核等 )

輻射物質 ( 如：氡氣 )

長期職場暴露 ( 如：砷、鎘、石綿等 ) 枋岳甫醫生提到，針對LDCT篩檢，國外研究主要都是著重在重度吸煙15至20年以上的族群，因此建議50至74歲吸煙史達30包年以上，有意願戒煙者或戒煙15年內之重度吸煙人士，接受LDCT篩檢。 雖然現在較少關於無吸煙或輕度吸煙者的相關研究，不過若父母、子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌，有肺癌家族史的人也會有較高的發病率，所以也建議，具肺癌家族史的50至74歲男性、45至74歲女性應接受LDCT篩檢。 至於其他高風險族群是否該接受LDCT篩檢呢？枋岳甫醫生表示，關於這部分其實還沒有科學證據可以確認，LDCT篩檢可能會造成過度診斷、偽陽性、偽陰性等問題，使監察過程中產生心理負擔，不過如果不會有明顯焦慮的人士，可能可以考慮45歲以上運用1至2毫西弗的放射劑量進行低劑量電腦斷層檢查。

長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫生枋岳甫