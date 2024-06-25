以色列最高法院要求將正統猶太教徒納入兵役　打擊內塔尼亞胡執政聯盟

法院指出「現時沒有法律框架可以將傳統猶太學校學生與其他需要服兵役的人們作區分。因此，國家沒有權豁免他們的兵役。」並指如果任何宗教學校、猶太學校或當中的學生不遵從，政府應該停止對他們的資助。自以色列立國以來，當地的極端正統猶太教徒就已經獲得轄免兵役，原因是極端正統猶太教認為對猶太教的研究與以色列國防是同等重要。

以色列最高法院在今日（25日）作出裁決，要求政府需要將當地極端正統猶太教教徒納入抽選兵役之中，而這將對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聯合政府造成打擊。

國防部長公司批評豁免

在內塔尼亞胡的聯合政府中，包括兩個猶太政黨，而他們都反對要求年輕的極端正統猶太教徒服兵役。而以色列政府在近幾個星期試圖推動立法，將豁免寫入法律。不過以色列的國防部長加蘭特（Yoav Gallant）就公開批評這豁免。

以色列法院過去都多次指出有關的決定是違法，包括在1998年法院指有關豁免是違反公平保護的原則，而以色列數十年來政府都試圖尋求解決方法，不過法院一直指出有關做法違法。在今年2月，以色列的民主機構進行民調，當中有64%的以色列人以及70%的以色列猶太教人士都認為有關豁免應該改變。