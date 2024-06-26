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國際
2024-06-26 15:46:54

傳賭客中3000萬當場心臟病發暴斃 新加坡金沙酒店︰假新聞(有片)

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網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖）

網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖）

新加坡一間賭場日前傳出，有一名男子中了400萬美元（約3,120萬港元）的獎金後，忽然心臟病發倒在地上暴斃，從網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。

網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖） 網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖） 網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖） 網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖） 網傳影片中能看到，與他同行的女子崩潰地坐在地上大喊。不過，賭場出面澄清表示事件不屬實，沒有人因在賭場贏得獎金後死亡，斥有人編造假新聞。(影片截圖） 濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands） 資料圖片 濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands） 資料圖片

近日網上流傳一段影片顯示，有一名男子倒在濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）賭場的地上，摀住胸口看起來十分痛苦，而他旁邊的女子也崩潰地坐在地上大喊，尋求現場人員的幫忙。

有網民指出，事件發生在本月22日，當時男子在賭場機台贏了400萬美元獎金，他開心地跳喊歡呼時，疑似突然心臟病發，緊抓著胸口痛苦倒地，幸男子緊急送醫後救回一命，也成功拿到獎金，惟亦有傳言男子送院後不治。

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有人暈倒後康復 惟未贏高額獎金

不過，金沙酒店發言人指出，以上事件並非真實，沒有任何顧客因為贏得獎金而在賭場內死亡，「確實有一名客人在賭場裡暈倒，但他還活著，目前正在康復，這位客人也未有贏得高額獎金。」發言人譴責虛假報道令該男子的家人帶來困擾。 
 

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