再有吹哨人！波音787夢幻客機被指重要零件被不當鑽孔 恐釀「毀滅性後果」

再有吹哨人！美國波音公司合作夥伴一家外判商的前員工指控，部分波音787夢幻客機(787 Dreamliner)一些重要零件被不當鑽孔，可能導致「毀滅性後果」(devastating consequences)，而他去年向波音匿名舉報，不久後就被解僱。波音回應指，曾就這項設訴進行調查，認為涉及的情況不會構成飛行安全問題。
涉及甚麼重要零件？
CNN周三報道，波音在製造方面的合作夥伴「Spirit Aerosystems」，其外判商「Strom」的前機械工程師奎瓦斯(Richard Cuevas)正透過律師向美國聯邦航空管理局(FAA)提出投訴。根據訴狀，奎瓦斯去年在Spirit的堪薩斯州廠房裡目睹部分787客機的前壓力艙壁(forward pressure bulkhead)被不當鑽孔。艙壁是飛機機身的主要零件之一，對於保持飛機在空中結構的完整性十分重要。
為何這樣鑽孔？
奎瓦斯指，他參與製造的2架787客機有不當鑽孔情況，是員工將孔洞鑽得比波音規定的略大，「以便加快清除孔裡的多餘油漆」，而這些前壓力艙壁上的「缺口」可能令飛機的動力與氣壓減少，因而導致「災難」。
員工：我們當中有告密者
訴狀指，奎瓦斯去年10月透過匿名熱線向波音舉報，並指Spirit隱瞞上述問題，但波音隨後的調查卻驚動Spirit，當時有同事說，「我們當中有告密者」，結果今年3月奎瓦斯就被解僱。他在訴狀指，他在3架曾在上面工作過的飛機上發現不當鑽孔，相信這些問題可能影響至少10至12架正在製造或已交付波音的飛機。
問題並非第一人提出
CNN指，奎瓦斯並非最先提出上述問題。另一吹哨人，波音工程師薩利普爾(Sam Salehpour)稱他發現並報告777及787飛機有上述同類的「缺口」。從2021年起的接近兩年裡，波音在調查這問題期間，暫停交付新的夢幻客機。波音其後表示已改變部分製造程序，之後才恢復交付。
愈來愈多吹哨人
有關奎瓦斯的最新舉報，FAA發聲明指，「強烈鼓勵任何有安全擔憂的人作出舉報，我們會徹底調查每項報告」，並指本年初至今已接到126份針對波音的「吹哨人」報告，去年則有11份。今年1月初美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX客機飛行途中機門飛脫事故後，針對波音客機的品質和安全舉報愈來愈多。