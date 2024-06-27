再有吹哨人！波音787夢幻客機被指重要零件被不當鑽孔 恐釀「毀滅性後果」

再有吹哨人！美國波音公司合作夥伴一家外判商的前員工指控，部分波音787夢幻客機(787 Dreamliner)一些重要零件被不當鑽孔，可能導致「毀滅性後果」(devastating consequences)，而他去年向波音匿名舉報，不久後就被解僱。波音回應指，曾就這項設訴進行調查，認為涉及的情況不會構成飛行安全問題。 涉及甚麼重要零件？ CNN周三報道，波音在製造方面的合作夥伴「Spirit Aerosystems」，其外判商「Strom」的前機械工程師奎瓦斯(Richard Cuevas)正透過律師向美國聯邦航空管理局(FAA)提出投訴。根據訴狀，奎瓦斯去年在Spirit的堪薩斯州廠房裡目睹部分787客機的前壓力艙壁(forward pressure bulkhead)被不當鑽孔。艙壁是飛機機身的主要零件之一，對於保持飛機在空中結構的完整性十分重要。

為何這樣鑽孔？ 奎瓦斯指，他參與製造的2架787客機有不當鑽孔情況，是員工將孔洞鑽得比波音規定的略大，「以便加快清除孔裡的多餘油漆」，而這些前壓力艙壁上的「缺口」可能令飛機的動力與氣壓減少，因而導致「災難」。

員工：我們當中有告密者 訴狀指，奎瓦斯去年10月透過匿名熱線向波音舉報，並指Spirit隱瞞上述問題，但波音隨後的調查卻驚動Spirit，當時有同事說，「我們當中有告密者」，結果今年3月奎瓦斯就被解僱。他在訴狀指，他在3架曾在上面工作過的飛機上發現不當鑽孔，相信這些問題可能影響至少10至12架正在製造或已交付波音的飛機。