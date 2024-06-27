出湖釣魚竟帶回38隻狗　美漢笑言：一條魚都釣唔到

美國密西西比州一名男子早前與朋友組團去湖出艇釣魚，釣了半日都「打龜」(意思：釣不到魚)只好轉位，詎料意外發現為數幾十隻狗狗在水中拼命游水，似乎在掙扎，便批將狗狗撈上艇並帶返岸上，男子合共救回38隻狗，事後笑言：「一條魚都釣唔到」。
綜合報道，61歲的密西西比州男子Bob Gist與來自田納西州的朋友Brad Carlisle，再由當地嚮導Jordan Chrestman一行3人駕駛小艇在格林納達湖(Grenada Lake)打算享受釣魚之樂，早上都未有進帳，便決定轉個地點，駛遠半英里便開始落竿，但很快就聽到狗吠聲，循聲望去，見遠處水面波動，更看見到一些狗狗，牠們似乎在追趕一隻在水裡的鹿。Jordan估計，是當地一年一度的狐狸奔跑活動的一部分。再過了10至15分鐘，Jordan建議去看一看那些狗狗，因為牠們似乎游得離岸很遠，也游了很久。
狗狗在水中如在溺水邊緣
當他們將艇駛過去後，被眼前畫面驚呆。Bob說：「我們被嚇驚，因為到處都是狗狗，但兩邊都不見岸，牠們不似游水，反而似在掙扎，如在溺水邊緣」。艇上3人毫不猶豫就將手可觸及的狗狗撈上艇，直至艇上沒有空間，便載返岸上，他們亦發現，這些狗狗頸上會都戴都昂貴的 GPS 無線電項圈，身上還寫有號碼，原來牠們全都是獵犬。他們到岸放下狗狗時，發現一人驚慌失措的大叫，原來是狗主，他們之後再出艇返去營救其他狗狗，往返了3次，終於救起合共38隻獵犬。Bob指：「獵犬距離牠們的原地點有1英里，估計在水裡已游了1小時，當帶著取後一批狗狗上岸時，要將牠們拖落船，因為牠們都很害怕，怕要落水。」事後，狗主試圖給Bob等付錢以作感激，但遭拒絕。Bob說：「Jordan才是真正的英雄，他當時知道要做一些事，他當時說『如果我們不採取行動，這裡將會有 38 隻狗死掉』，換著只有我們，也許不會察覺甚麼」。