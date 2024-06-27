出湖釣魚竟帶回38隻狗　美漢笑言：一條魚都釣唔到

美國密西西比州一名男子早前與朋友組團去湖出艇釣魚，釣了半日都「打龜」(意思：釣不到魚)只好轉位，詎料意外發現為數幾十隻狗狗在水中拼命游水，似乎在掙扎，便批將狗狗撈上艇並帶返岸上，男子合共救回38隻狗，事後笑言：「一條魚都釣唔到」。

綜合報道，61歲的密西西比州男子Bob Gist與來自田納西州的朋友Brad Carlisle，再由當地嚮導Jordan Chrestman一行3人駕駛小艇在格林納達湖(Grenada Lake)打算享受釣魚之樂，早上都未有進帳，便決定轉個地點，駛遠半英里便開始落竿，但很快就聽到狗吠聲，循聲望去，見遠處水面波動，更看見到一些狗狗，牠們似乎在追趕一隻在水裡的鹿。Jordan估計，是當地一年一度的狐狸奔跑活動的一部分。再過了10至15分鐘，Jordan建議去看一看那些狗狗，因為牠們似乎游得離岸很遠，也游了很久。