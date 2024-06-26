南非將放射性物質注入活犀牛角 出奇招防盜獵 專家：不會損害犀牛健康

南非科學家把放射性物質注入活犀牛的角，以便邊境哨站更容易偵測，希望藉由這種創先河的做法遏止盜獵犀牛。

全球絕大多數犀牛在南非，在亞洲需求帶動下成了盜獵活動熱點。犀牛角在亞洲被用於煉製中藥。

為何把放射性物質注入犀牛角？

領導上述防盜獵計劃的南非金山大學輻射與保健物理部主任拉爾金(James Larkin)表示，他在一隻大犀牛的角上注入放射性同位素，同時植入「兩個微小的放射性晶片」。同一所大學的教授兼理學院院長切蒂(Nithaya Chetty)補充說，放射性物質會「讓(犀牛)角變得毫無用處……對於人類食用來說基本上是有毒的」。