南非將放射性物質注入活犀牛角 出奇招防盜獵 專家：不會損害犀牛健康

南非科學家把放射性物質注入活犀牛的角，以便邊境哨站更容易偵測，希望藉由這種創先河的做法遏止盜獵犀牛。
全球絕大多數犀牛在南非，在亞洲需求帶動下成了盜獵活動熱點。犀牛角在亞洲被用於煉製中藥。
為何把放射性物質注入犀牛角？
領導上述防盜獵計劃的南非金山大學輻射與保健物理部主任拉爾金(James Larkin)表示，他在一隻大犀牛的角上注入放射性同位素，同時植入「兩個微小的放射性晶片」。同一所大學的教授兼理學院院長切蒂(Nithaya Chetty)補充說，放射性物質會「讓(犀牛)角變得毫無用處……對於人類食用來說基本上是有毒的」。
拉爾金表示，接受注射的犀牛並未感到疼痛，且放射性物質劑量非常低，不會對犀牛的健康或環境造成影響。
南非盜獵犀牛有多嚴重？多少犀牛被殺？
南非環境部今年2月表示，儘管政府努力打擊非法貿易，去年仍有499隻犀牛被殺害，較2022年增加11%，大部分案發在國家保護區。
拉爾金說，共有20隻活犀牛將參與「犀同位素」(Rhisotope)試驗計劃，牠們將被注射「足以觸發各地所用探測器」的劑量，這些探測器最初安裝在國際邊境哨站，用來「防範核子恐怖主義」。
科學家表示，除了港口和機場安裝的數以千計輻射探測器外，邊境人員通常還配備手持式輻射探測器，可以偵測違禁品。