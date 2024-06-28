南韓興起登第一高峰吃泡麵　麵湯亂倒害漢拏山「秃頭」

南韓民眾最近流行到濟州島攀登全國第一高峰「漢拏山」，並在海拔1,700米高的山頂吃泡麵影相打卡，稱在寒冷攻頂後吃的這碗泡麵是「世界最好吃的泡麵」。惟形成為風潮後，登山客在山頂留下大量泡麵容器，並隨處傾倒的泡麵湯汁，造成觀光公害，令山頂髒亂不堪、土地鹽化，甚至連植物都枯萎。

要造就這碗堪稱「世界最好吃的泡麵」必須從花上大約4個小時從位於山腰的漢拏山國家公園遊客中心出發，一路登上海拔1700公尺的威勢岳蔽護所，在威勢岳蔽護所賣的這碗泡麵。當地《國民日報》報道，當登山吃麵打卡行為成為風潮，國內外遊客紛紛效仿後，甚至有人專程為了吃上一碗泡麵來登山，情況逐漸失控，雖然山頂有國家公園管理處設置的垃圾桶，但太多吃完的麵碗總是將垃圾桶擠爆，之後登山客就將泡麵容器隨手亂丟。