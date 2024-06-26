南韓鋰電池廠大火｜增至23人死　CCTV片段曝光僅43秒4次爆炸充斥濃煙(有片)

當地傳媒取得華城市ARICELL工廠第3棟內部監視器畫面，顯示廠房2樓於24日上午10時30分3秒發生第一次爆炸，電池冒出白色煙霧，12秒後工人開始移開周圍的其他電池，距離第一次爆炸僅25秒後，接連發生第二及第三次爆炸，伴隨火光閃現，濃煙迅速擴散。工人試圖用乾粉滅火器滅火卻沒有效果，31秒再發生第四次爆炸，40秒時多塊電池連環爆，多個著火電池亦開始向外彈射，僅43秒時煙霧已瀰漫整間房間，監視器畫面一片黑暗，

南韓京畿道鋰電池製造商ARICELL工廠周一(24日)發生大火，造成23名工人死亡，包括17名中國公民，另外8人受傷。韓媒公布廠內監視器畫面，鋰電池工廠起火時冒出大量濃煙，從冒煙到它們充滿整個空間僅15秒，短短45秒發生4次爆炸，即使工人迅速試圖滅火、移除周邊易燃物仍於事無補。

多具遺體須有待 DNA 檢驗身分

綜合JTBC等韓媒，該工廠專門製造提供軍隊使用的一次性鋰電池，起火的是驗收電池成品並進行包裝的房間，建築內存放3.5萬顆電池。截至目前已知23人因火災罹難，包括5名韓籍、17名中國籍及1名老撾人，其中僅2人身分已經確認，其餘仍有待DNA檢驗釐清身分。

電池廠母公司董事長樸淳瓘到場召開記者會，就事故向公眾致歉，並向遇難者家屬致哀及謝罪，表示公司會為遇難者家屬提供必要的幫助，同時全力查明事故原因，落實後續措施防止同類事故再次發生。樸淳瓘否認遇難員工是黑工，強調有定期提供安全培訓，起火廠房亦設有火災警報和滅火裝置。



