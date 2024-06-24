南韓鋰電池廠奪命大火 消防：金屬起火難以撲救(有片)

南韓鋰電池廠奪命大火造成最少22人死亡，另有1人失蹤，死者中證實有18人是中國勞工，可能是南韓歷來最嚴重化工廠事故。8名傷中有2人重傷。消防員稱，由於起火是鋰電池，鋰為金屬材料，不能用水撲滅，撲救有困難。另外，即使外表看來火種已熄滅，惟溫度也超過攝氏1,000度，因此非常危險。大火燒了近6小時才撲滅。
存有3.5萬件鋰電池 專家：像手榴彈倉庫爆炸
南韓專家稱，肇事工廠存放約3.5萬件電池，就像手榴彈倉庫爆炸一樣。當鋰接觸水會釋放易燃氣體，會爆炸性地燃燒。網上片段可見廠房冒出大量濃煙，當中夾雜火光並不時爆炸。另外，專家又指鋰電池燃燒產生的煙霧有毒，民眾要小心避免吸入，皮膚和眼睛也可能不適。
生還者指鋰電池爆炸引發火警
事發在早上10時31分，工廠位於首爾以南45公里的京畿道華城市，為電池製造商ARICELL的工廠，事發時有102人於廠房範圍內。最先起火的為3號廠房2樓，該廠房有67名工人，並存放最少3.5萬件鋰電池；1樓和2樓分別有15人和52人。從3號廠房2樓逃出來的生還者稱，似乎是鋰電池爆炸燃燒引發火警。有受訪者稱，聽到叫喊聲。有報道指，死者未能從樓梯逃出來，當局正調查廠房消防系統有否違規。
主要火場於下午3時10分受控制後，消防員進入大樓搜救失蹤者。全部死者於3號廠房2樓發現，除了18名中國人，另兩人為南韓人，以及一人來自老撾，餘下的身份仍未能確認。報道指，遺體嚴重燒毀須靠DNA檢測辨認身份。據悉，死者主要是六十多歲男性。