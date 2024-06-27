南韓32歲女網紅伏屍家中 疑遭丈夫逼拍大尺度色情片

南韓一名女網紅疑不堪拍攝大尺度的色情影片，本月中於家裡自殺離世。32歲的李海倫，汽車模特兒出道，以網名韓善月活躍於YouTube和Instagram等社交網，但近年突轉戰成人平台，拍攝與流浪漢發生性關係、食狗糧等淫穢片，引起議論。韓善月死訊傳出後，粉絲表達哀悼之餘，指摘是其丈夫逼她拍攝淫穢片賺錢，令她走上絕路。

南韓傳媒稱，警方周二透露，一名李姓女子被發現死於仁川市家中，調查後認為無可疑，排除他殺。網民懷疑那是韓善月，透過掃墓網站核對李女的出生年月日與老公名字後，確定她是李海倫，即韓善月本名。

據悉，韓善月原是模特兒，受疫情影響收入減少，轉做YouTuber，並落力經營Instagram等社交網，訂閱人數有五萬多人。報道指，她結織一名男子並結婚後，由清純模特兒變成性感女郎，2022年之後開始在成人平台經營情色內容，除了與流浪漢激戰和食狗糧，其所拍攝的色情片還包括與老公合拍性愛片，也曾拍過「雜交」，甚至食「糞便」等影片，尺度相當大膽。據悉，韓善月轉走色情路線後，賺了不少錢還清債務之後，丈夫還買了保時捷跑車。不過，在去年底她因拍攝性愛片遭警方調查，保時捷跑車遭扣押，連供樓貸款也還不起。網民懷疑她受到經濟壓力，加上拍攝大膽色情片的難堪，選擇結束生命。