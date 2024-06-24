又是濟州 內地遊客便利店留下大堆杯麵碗等垃圾

南韓濟州島日前有疑似內地遊客讓小孩子在街頭大便，惹來南韓網民抨擊。最新是一名便利店員工上載3張照片，指換更後赫然發現供顧客使用的食枱堆滿食完的杯麵、飲品和即棄餐具等垃圾，連放雪糕等的雪櫃上也有，可說是「杯盤狼藉」。他說，那都是中國遊客留下的。

南韓《中央日報》日文版網頁稱，那名店員上周六在社交網上載題為《中國遊客常去的便利商店狀況》，雖並未說明是濟州，但眼利網民稱照片中看見只在濟州販賣的商品。該店員稱，今天上班時見到這樣情況，會盡力去清理這堆垃圾。他又指對上一更的同事說，他嘗試清理，但很多中國遊客。照片可見垃圾桶已塞爆，枱面也堆滿很多食完的杯麵碗，地下也有倒瀉的湯水跡，如一個垃圾崗。難怪店員那麼憤怒要放上網。