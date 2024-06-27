國際專題｜全球首徵牲畜碳排稅　丹麥每頭牛繳100美元

畜牧業是溫室氣體排放源頭之一，丹麥農夫面臨每年須為每頭牛繳交672克朗，即96美元(約749港元)碳排稅。丹麥聯合政府本周同意向農業碳排徵稅，從2030年起該國的牲畜如牛、羊和豬，每年都要交碳排稅，以助減少甲烷排放；是全球首個政府徵牲畜碳排稅。

丹麥徵牲畜碳排稅｜奶類及豬肉出口大國

丹麥是奶類及豬肉出口大國，農業是該國碳排放最大源頭，開徵牲畜碳排稅是為了達到氣候目標，2030年前將溫室氣體排放水平從1990年減少70%。除了徵稅，還會投資400億克朗(約449億港元)於其他應對氣候變化的措施，例如重新造林和建設濕地。全球食物系統是氣候暖化危機的主要促成者，產生約三分一溫室氣體排放。畜牧業尤為嚴重，根據聯合國糧農組織，於2015年全球碳排放佔了約12%；最主要的污染是甲烷，這種促使地球暖化的氣體由牛及其他動物的打嗝和糞便產生。