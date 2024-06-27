國際專題｜OpenAI 下月起禁中國開發者使用 專家︰將加速國產大模型發展產業

內地不少用戶近日陸續收到AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的「警告信」，指會於自下月9日起，停止向所有「不支援國家和地區」提供API服務。中港一直也是「不支援」地區，但兩地不少初創企業會透過虛擬私人網路(VPN)或其他方法存取OpenAI的API平台，並用以建立自家應用程式，故OpenAI今次宣布備受關注，擔心帶來打擊。內地多間公司已隨即「搶客」，吸引開發者轉用國產平台，有專家直言事件「未必是壞事」，將加速中國大模型發展產業。 外媒指內地用戶陸續收到OpenAI的「警告信」(圖)，表示自7月9日起，會停止向所有「不支援國家和地區」提供API服務，以阻止這些國家的公司利用ChatGPT建構自家AI產品，又指受影響組織如果希望繼續使用OpenAI服務，就必須在支援的國家或地區內連接。內地《證券時報》亦報道，內地社交媒體上流傳截圖顯示OpenAI向位於中國內地的開發者，發送相關停止提供服務的通知，又稱計劃從7月開始禁止其獲取OpenAI的工具和軟件。

彭博社報道，OpenAI發言人聲明稱，公司將採取額外舉措，阻止來自於公司不支持獲取OpenAI服務的地區的API流量。報道指，OpenAI的新上任董事會成員Paul M. Nakasone曾任美國國家安全局，負責保護美國的數碼基礎設施及網路防禦，市場認為OpenAI新舉措或與美國國安有關。 內地公司鼓勵開發者改用國產 內地多間AI公司把握時機，鼓勵開發者改用國內研發的AI自有產品，包括獲阿里巴巴和騰訊支持的「智譜AI」，指其GLM模型完全以OpenAI的產品生態系統為基準；百度宣布將推出「故鄉的雲·國產大模型普惠計劃」，讓新用戶免費遷移到其Ernie平台的計劃；阿里雲則表示，會為OpenAI API用戶提供免費代幣和遷移至自家AI平台的服務，而且強調其Qwen-plus的價格明顯低於GPT-4。

國產大模型跟OpenAI差距非常近 內地互聯網和手機安全產品及服務供應商、360集團創始人兼董事長周鴻禕在微博發布視頻分析，認為OpenAI對中國地區停止服務，只會加速中國自己大模型產業的發展，「未必是一個壞事」、對中國的AI發展「應該是只有好的推動作用」。他指，目前國內幾間大廠大模型的應用API，在調用方式上都完全兼容OpenAI，而調用API的成本又急劇下降，「比OpenAI應該便宜了至少10倍不止吧」，故「國內很多應用本來是調用OpenAI的編程接口的，大可直接切換至國內的大模型」。