寄生蟲攻擊！北韓飄南韓氣球驚藏「雜錦寄生蟲」還有不尋常布碎 垃圾也精挑細選

21:26 更新︰氣球內亦有多種卡通人物如Hello Kitty、小熊維尼及米奇老鼠圖案的衣物

北韓早前把約1,600個裝有冀便及垃圾的「冀便氣球」飄送至南韓，聲言報復脫北者向北韓發送反朝傳單，事件備受國際關注。南韓收集有關氣球後，公布檢驗結果，內容物耐人尋味。

北韓糞便氣球｜氣球內有蛔蟲 鞭蟲 線蟲等

南韓統一部表示，在已檢驗的約70個氣球中，發現內有泥土，而土裡有多種寄生蟲，包括蛔蟲、鞭蟲及線蟲等，相信是來自冀便。泥土裡亦驗出人類DNA，反映北韓可能用人糞施肥。路透社稱，長期面臨糧食短缺的北韓，過去曾倚靠南韓提供的大量化肥來耕作，但有關援助因平壤加速發展軍備，而於07年停止。因泥土分量不多，相信不會在南韓造成土地污染各傳染病等隱患。