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國際
2024-06-24 15:50:22

寄生蟲攻擊！北韓飄南韓氣球驚藏「雜錦寄生蟲」還有不尋常布碎 垃圾也精挑細選

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北韓早前把大量「冀氣球」送至南韓。(互聯網)

北韓早前把大量「冀氣球」送至南韓。(互聯網)

21:26 更新︰氣球內亦有多種卡通人物如Hello Kitty、小熊維尼及米奇老鼠圖案的衣物

北韓早前把約1,600個裝有冀便及垃圾的「冀便氣球」飄送至南韓，聲言報復脫北者向北韓發送反朝傳單，事件備受國際關注。南韓收集有關氣球後，公布檢驗結果，內容物耐人尋味。

北韓糞便氣球｜氣球內有蛔蟲 鞭蟲 線蟲等

南韓統一部表示，在已檢驗的約70個氣球中，發現內有泥土，而土裡有多種寄生蟲，包括蛔蟲、鞭蟲及線蟲等，相信是來自冀便。泥土裡亦驗出人類DNA，反映北韓可能用人糞施肥。路透社稱，長期面臨糧食短缺的北韓，過去曾倚靠南韓提供的大量化肥來耕作，但有關援助因平壤加速發展軍備，而於07年停止。因泥土分量不多，相信不會在南韓造成土地污染各傳染病等隱患。

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此外，亦發現氣球內有一些來自南韓的衣物碎片。何以北韓會有南韓的衣物？

北韓糞便氣球｜氣球內有南韓衣物布碎 亦有Hello Kitty衫

韓方估計，這些南韓衣物包括領帶和牛仔外套等，是南韓企業出於人道原因從2000年起向朝提供的援助物品之一，估計北韓當局將之故意剪爛剪碎，再送回南韓宣洩恨意。衣物中也有不少是印有外國卡通人物如Hello Kitty、小熊維尼及米奇老鼠等舊衫，亦有明顯經過修補的童裝、襪子及手套等。

北韓糞便氣球｜「非家居垃圾」隱瞞老百姓生活

另外，韓方又發現，氣球中的垃圾多數是乙烯基塑膠及廢紙，而非普通的家庭垃圾，估計是北韓不想南韓從中推敲當地老百姓的生活細節。

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