封山期間登山釀4死 富士山火山口3人昏迷不治

日本名勝富士山7月至9月才開山，但有民眾等不及冒險登山，造成4人喪命。警方上山搜尋一名失聯的登山者，卻發現3人倒卧在富士山的火山口，他們心肺停止，最後確認全部人罹難，包括那名失聯人士。另一名死者與友人登上富士山時昏倒，送院後不治。當局再次呼籲民眾不要在封山期間登上富士山。
警方指，東京都日野市一名53歲男子上周五晚出發前往富士山，原定翌日返家，但上周六上午傳送在山頂附近拍攝的照片給家人後失去聯絡。他的妻子周日上午報警求助。警方隨即展開搜救，至昨日上午於火山口附近發現3人，他們當時已無呼吸心跳。當局稱，3名死者似乎是登山客，在不同的地方被發現。當中一人最後證實是那名53歲失聯男子。
另一名死者是來自群馬縣的38歲男子，他與一名友人登山，在山梨縣側的8合目路段昏倒，失去意識，送院後不治。合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目。
封山期間步道欠維修
每年7月到9月是富士山開山時期，惟目前距山梨縣及靜岡縣7月初的官方開山日仍有一段時間。山梨縣富士吉田市政府的富士山課表示，無法在開山前的冬季封山期間確保登山步道安全，希望大家不要在這段期間登山。另外，山上的小屋也未開放，不能供登山者休息。當地警方指出，即使有豐富登山經驗、準備充足，仍有發生登山意外的風險。