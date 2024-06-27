封山期間登山釀4死 富士山火山口3人昏迷不治

日本名勝富士山7月至9月才開山，但有民眾等不及冒險登山，造成4人喪命。警方上山搜尋一名失聯的登山者，卻發現3人倒卧在富士山的火山口，他們心肺停止，最後確認全部人罹難，包括那名失聯人士。另一名死者與友人登上富士山時昏倒，送院後不治。當局再次呼籲民眾不要在封山期間登上富士山。

警方指，東京都日野市一名53歲男子上周五晚出發前往富士山，原定翌日返家，但上周六上午傳送在山頂附近拍攝的照片給家人後失去聯絡。他的妻子周日上午報警求助。警方隨即展開搜救，至昨日上午於火山口附近發現3人，他們當時已無呼吸心跳。當局稱，3名死者似乎是登山客，在不同的地方被發現。當中一人最後證實是那名53歲失聯男子。