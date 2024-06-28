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國際
2024-06-28 11:54:00

巴黎奧運｜餐廳每日無間斷供4.5萬份餐　一個原因無炸薯條(有片)

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巴黎奧運，奧運餐廳每日無間斷供4.5萬份餐，一個原因無炸薯條。(奧委會)

巴黎奧運，奧運餐廳每日無間斷供4.5萬份餐，一個原因無炸薯條。(奧委會)

全球矚目的2024巴黎奧運將於26日至8月11日進行。美國有線電視新聞網(CNN)的記者，首度將為200個國家1.5萬名運動員供餐的奧運餐廳主廚示，已經設計500款各國菜餚，每24小時間斷，提供4.5萬份餐點。不過出於安全考量，將不會製作油炸食物，運動員到法國知名的炸薯條。

示，CNN記者Saskya Vandoorne介奧運餐廳：「這只是為未來金牌得主們，提供的眾多廚房之一，這個美食廣場將每7天，每天24小時開放，每天將提供4.5萬份餐點。」為了滿足運動員的各種需求，廚師研發了總共500款亞洲菜法國菜以及清真菜餚，其中三分之一是以蔬為主

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500款亞洲菜、法國菜以及清真菜餚，其中三分之一是以蔬菜為主。(奧委會)

500款亞洲菜、法國菜以及清真菜餚，其中三分之一是以蔬菜為主。(奧委會)

基於安全原因不提供油炸食物

令人意外的是，出於安全原因廚房內不允許油炸食物，因此選手們可能無緣享受法式薯條，不過高熱量的甜點，無限量供應營養師和奧運銅牌得主Hélène Defrance笑：「有時候你度過艱難的一天，消耗很多能量，你會想把這些加入飲食中。

奧運餐廳也響應環保，以重複使用的餐具取代塑膠瓶，甚至需要35人同時作業，才能將3萬2萬碗，放入大型洗碗機

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