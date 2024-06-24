想學單手打蛋？　日男實測打開AirPods一百次就識(有片)

見過不少廚師都識得單手打蛋，既俐落又有型，看似一個簡單的動作，但並非人人都識，有多少心底裡其實想學識呢？日本一名網民最近就分享了一個心得，他說，只要練習打開蘋果耳機AirPods的充電盒100次，就可以成功學識「單手打蛋」。

一名來自日本的X用戶「＠zawa hakidame」以「如果你打開AirPods的充電盒100次，你能用一隻手打蛋嗎？」為題分享一段影片，只見他將耳機充電盒在拇指、食指和中指的中間位置，並對著碟子進行100次的開關蓋動作的練習。接著，他以同樣的姿勢拿起一隻生雞蛋，敲擊碟子後，果然成功的用單手開蛋，而碟中的雞蛋也非常完整。