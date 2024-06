提香16世紀名畫一度被盜7年　將拍賣料成交價可高達2.46億元

英國佳士得(Christie)拍賣行將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊的畫作。該畫作為意大利文藝復興時期大師提香(Titian Vecellio)於16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」(The Rest on the Flight into Egypt),它曾於1995年遭竊,7年後在倫敦一個巴士站尋回。

綜合報道,英國佳士得拍買行將於下月2日舉行拍賣會,其中一幅作品為提香的畫作「逃往埃及途中的休息」,估價為1,500萬英鎊(約1.47億港元)至2,500萬英鎊(約2.46億港元)。提香的出生年份不詳,普遍認為他於1488年至1490年出生。「逃往埃及途中的休息」的畫作尺寸約為46.2厘米 x 62.9厘米,靈感源於聖經《馬太福音》中,記載約瑟在夢中得知猶太王希律王要殺害年幼的基督,於是一家前往埃及避難。