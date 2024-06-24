提香16世紀名畫一度被盜7年　將拍賣料成交價可高達2.46億元

英國佳士得(Christie)拍賣行將於7月2日展出一幅預估拍賣價高達2500萬英鎊的畫作。該畫作為意大利文藝復興時期大師提香(Titian Vecellio)於16世紀創作的「逃往埃及途中的休息」(The Rest on the Flight into Egypt)，它曾於1995年遭竊，7年後在倫敦一個巴士站尋回。
綜合報道，英國佳士得拍買行將於下月2日舉行拍賣會，其中一幅作品為提香的畫作「逃往埃及途中的休息」，估價為1,500萬英鎊(約1.47億港元)至2,500萬英鎊(約2.46億港元)。提香的出生年份不詳，普遍認為他於1488年至1490年出生。「逃往埃及途中的休息」的畫作尺寸約為46.2厘米 x 62.9厘米，靈感源於聖經《馬太福音》中，記載約瑟在夢中得知猶太王希律王要殺害年幼的基督，於是一家前往埃及避難。
畫作失竊7年後戲劇性於巴士站膠袋內尋回
「逃往埃及途中的休息」首次出現在17世紀初期一位威尼斯香料商人的收藏紀錄中，後來在歐洲貴族間幾經易手，於1809年法國佔領維也納期間，被拿破崙軍隊洗劫帶往巴黎。1815年，該畫回歸維也納，由英國一名第4代侯爵John Alexander Thynne收藏。直到1995年，「逃往埃及途中的休息」被竊走，成為英國頭條新聞，7年後，藝術品偵探Charles Hill在倫敦一個巴士站的袋子中找回畫作，再次成為英國當時的頭條新聞。